Украина и Германия проводят совместную операцию по задержанию группы угонщиков элитных авто

Около двадцати обысков одновременно проходят в Украине и Германии.

Украинские и немецкие правоохранители проводят совместную операцию по задержанию преступной группы, которая угоняла элитные автомобили, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая угоняла элитные автомобили в Европе и легализовывала их в Украине", - написал он на своей странице в Facebook.

По его данным, "сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не меньше –в Германии"