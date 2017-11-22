Украина и Германия проводят совместную операцию по задержанию группы угонщиков элитных авто

22 ноября 2017 г. 15:54
Источник: Зеркало недели
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Около двадцати обысков одновременно проходят в Украине и Германии.

Украинские и немецкие правоохранители проводят совместную операцию по задержанию преступной группы, которая угоняла элитные автомобили, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая угоняла элитные автомобили в Европе и легализовывала их в Украине", - написал он на своей странице в Facebook.

По его данным, "сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не меньше –в Германии"

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