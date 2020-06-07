Украина на втором месте в Европе по темпам распространения рака

В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. При этом в стране сейчас около 1 миллиона человек, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Отметим, сегодня, 7 июня, в мире отмечается международный день людей, переболевших раком.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

Как отметили в Минздраве, чтобы снизить риск рецидива следует соблюдать следующие правила: