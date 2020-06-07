Украина на втором месте в Европе по темпам распространения рака

07 июня 2020 г. 16:45
Источник: РБК-Украина
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В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. При этом в стране сейчас около 1 миллиона человек, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Отметим, сегодня, 7 июня, в мире отмечается международный день людей, переболевших раком.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

Как отметили в Минздраве, чтобы снизить риск рецидива следует соблюдать следующие правила:

  • Физическая активность - она снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;
  • Правильное питание - рекомендуются фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;
  • Нельзя использовать биологически активные добавки для профилактики рака;
  • Откажитесь от вредных привычек - по данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;
  • Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;
  • Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

 

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