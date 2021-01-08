Украина направит в ВОЗ образцы для выявления нового штамма коронавируса

Украина 19−21 января отправит в лабораторию Всемирной организации здравоохранения первые образцы для выявления нового «британского» штамма коронавируса, который распространяется по миру. Этого требует ВОЗ.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, образцы планируют отправить в лабораторию ВОЗ, которая функционирует в Берлине на базе клиники Шарите. Их возьмут у двух пациентов с подозрением на COVID-19 до 14 января на территориях со значительным уровнем распространения инфекции. Это будут как люди, которые имеют тяжелое течение болезни, так и те, кто недавно путешествовал в Великобританию.

Образцы будут хранить при температуре -70°С и ниже.

Ляшко объяснил, что их передадут, поскольку к этому призывает ВОЗ. Она пытается исследовать циркуляцию нового штамма коронавируса в мире.

Всего в 2021 году в Украине планируют в среднем отправлять в лабораторию ВОЗ ежемесячно 150-200 образцов для определения мутировавшего штамма коронавируса.

Напомним, 14 декабря в Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса и сообщили о более чем тысяче случаев заражения в 60 регионах. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у старого.

Ученые лондонского Имперского колледжа подтвердили, что британский штамм коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая мутация.

Мутировавший вирус распространялся по стране еще с сентября. Количество инфицированных новым штаммом коронавируса в Великобритании в ноябре 2020 года выросло втрое. При этом людей, заразившихся предыдущим штаммом, зафиксировали на треть меньше.

Новый штамм из Британии начал распространяться по всему миру.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса обнаружили всего в 40 странах мира, в частности в 22 странах Европы.