Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зоны и назвала требования для въезжающих

01 августа 2020 г. 14:58
Источник: Факты и комментарии
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С 1 августа Украина изменила правила въезда для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы. Людям, которые приезжают в Украину из стран «зеленой» зоны, нужно иметь только медицинский страховой полис. К ним не применяется требование самоизоляции, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран «красной» зоны, кроме полиса медицинского страхования, обязаны 14 дней провести в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран «красной» зоны из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. В перечне уже более 120 государств.

С критериями и списком стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Напомним, с 3 августа в связи с распространением коронавируса территория Украины также делится на четыре карантинные зоны. Для каждой из зон определены свои ограничительные меры. Перечень населенных пунктов, входящих в ту или иную зону, будет пересматриваться еженедельно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

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