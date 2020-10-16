Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 16 октября, обнародовало обновленный список стран в «красной» и «зеленой» зонах.

Так, к «красной зоне» отнесены 44 страны, в том числе 15 государств, относительно которых нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам «красной» зоны отнесены открытые для украинских туристов Армения, Словения, Ирландия, Великобритания, США, Багамские острова, Черногория, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль, Молдова.

К странам «зеленой» зоны отнесены открытые для украинских туристов Албания, Болгария, Сербия, Северная Македония, Ирак, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Мальдивы, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

За последние 14 дней показатель заболеваемости в Украине на 100 тысяч населения составляет 176,5.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине еще не пик заболеваемости, и ситуация будет ухудшаться.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксирован очередной рекордный суточный прирост COVID-19 - 5992 случая. Всего за время пандемии выявлено 287 231 заболевших. При этом число умерших выросло до 106. Общее число жертв пандемии достигло 5 408 человек.