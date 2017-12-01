Украина оказалась на втором месте в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

01 декабря 2017 г. 11:20
Источник: Левый берег
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Украина заняла второе место в мировом рейтинге стоимости интернета, составленном на основе данных британского провайдера Cable.co.uk в 196 странах мира, пишет Politeka.

В исследовании изучали среднюю ежемесячную стоимость широкополосного доступа в интернет. Самый дешевый интернет оказался в Иране - 5,37 доллара средняя стоимость пакета в месяц. Украина стоит на втором месте - 5,47 доллара за интернет в месяц.

Далее идут такие страны: Россия (10,1 доллара), Молдова (10,97 доллара), Сирия (12,15 доллара), Египет (12,42 доллара), Беларусь (12,77 доллара), Румыния (13,55 доллара), Казахстан (13,61 доллара) и Грузия  (16,65 доллара).

Самой дорогой доступ в мировую паутину оказался в Буркина-Фасо - 954,54 долл. Очень дорогой интернет в таких странах, как Папуа-Новая Гвинея (597,20 доллара) и Намибия (448, 31 доллара).

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