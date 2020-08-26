Украина откроет админграницу с оккупированным Крымом

26 августа 2020 г. 15:48
Источник: РБК-Украина
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Начиная с полуночи субботы, 29 августа, прекратится действие распоряжения Кабмина о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. Это означает, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" снова заработают. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

"Полный текст решение правительства будет опубликован завтра", - добавили в представительстве.

Отметим, пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом были временно закрыты в соответствии с распоряжением Кабмина от 8 августа. Пересечение административной границы ограничивали в рамках предотвращения распространения коронавируса в Украине.

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