Украина отмечает 73-ю годовщину изгнания нацистов

Президент Украины Петр Порошенко вместе с ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО в субботу принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины. Она состоялась в парке Вечной Славы в Киеве.

Согласно указу президента Виктора Ющенко от 20 октября 2009 года этот день называется Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Однако Украинский институт национальной памяти считает, что термин "освобождение" некорректен, потому что в 1944 году Украина не стала свободной. Также более корректным, по мнению УИНП, является термин "нацистские оккупанты", а не "фашистских захватчиков".

Президент и его пресс-служба придерживаются этих рекомендаций.

"В течение долгих 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего Рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью защитников и освободителей", - заявил на мероприятии Петр Порошенко.

"За мирное небо была заплачена чрезвычайно высокая и страшная цена — около 9 миллионов жизней наших соотечественников. Вечная и светлая память погибшим. В этот волнующий день, чествуя победителей, с особой остротой осознаем силу большой любви к родному краю, что делает нас непобедимыми. Низко кланяюсь героям-освободителям и нынешним защитникам Украины — достойным наследникам славы украинского оружия — и искренне благодарю за совершенные подвиги", - сказал Порошенко.