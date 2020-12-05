Украина ожидает вакцину от коронавируса: Степанов подписал документы

05 декабря 2020 г. 11:27
Источник: UNN
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Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года. Об этом он заявил на брифинге.

"Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину Pfizer и будет начинать соответствующий процесс вакцинации. Понятно, что нас интересует как это происходить у нас. Вчера я подписал технические важные документы с альянсом ГАВИ, это наша инициатива COVAX", - сказал Степанов.

Он напомнил, что Украина сможет получить 8 млн доз вакцин.

"Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (2021 года - ред.), это наше желание и мы на этом акцентируем", - сказал Степанов.

Также он добавил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявлял, что Украина находится на финальных стадиях подписания документов с компаниями-производителями вакцины против COVID-19.

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