Украина поднялась в рейтинге по дороговизне жизни

06 февраля 2020 г. 11:35
Источник: Корреспондент.net
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По итогам 2019 года Украина поднялась в рейтинге самых дорогих для жизни стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ceoworld Magazine.

Согласно исследованию, Украина поднялась на пять строчек – до 107 места из 132 стран. 

Из соседей Украины самое высокое место (65-е) досталось Словакии; Венгрия расположилась на 77-м, Польша – на 81-м, Россия – на 82-м. Румыния оказалась на 99-м месте, Беларусь на 101-м, Молдова – 105-я. Самой дорогой страной постсоветского пространства стала Эстония (50-е место).

Самыми дорогими для проживания странами мира стали Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Самыми дешевыми оказались Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга учитывались пять показателей: покупательская способность населения, стоимость покупки жилья, стоимость аренды жилья, цены на продукты, средний чек в ресторане.

Напомним, Украина заняла 62 место из 71 в исследовании “Качество жизни стран-2019”.

 

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