Украина получила автокефалию - Президент

Украина имеет положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

"Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синоду о единой поместной православной церкви! То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец-то свершилось: Украина получила Томос. Это - победа Украины, наша общая победа!", - написал Президент.

Порошенко заявил, что вопрос Томоса и автокефалии - вопрос нашей независимости, национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

Напомним, что 9-10 октября в Стамбуле проходило заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривали вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

По результатам заседания Синода Константинопольского патриархата Вселенский патриархат отменил действие синодального письма 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату. Это письмо давало право патриарху Московскому назначать Киевского митрополита, избранного духовным собором епархии, который будет отмечать Вселенского патриарха как первого иерарха на любом торжестве, провозгласив и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Матери-Церкви.

«Отменить юридическое обязательство Синодального письмо 1686 года, выданного при обстоятельствах того времени», - говорится в решении.

Кроме того, восстановить Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала. Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в расколе не по догматическими причинами, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, чтобы получить такие петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеуказанные были канонически восстановлены в их иерархическом или священническом звании, и их верные были восстановлены к общению с Церковью.

Вселенский патриарх призвал избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также какого-либо другого акта насилия и мести, с тем чтобы мир и любовь Христа преобладала.