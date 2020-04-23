Украина получила рекордный объем медгруза

23 апреля 2020 г. 11:30
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В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с рекордным объемом медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Встречает самолет президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Как отмечается, прибыл самолет с наибольшим объемом перевозок и это хотят занести в книгу Гиннеса и мировой рекорд - почти 1300 куб. м.

Напомним, Организация Объединенных Наций на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов. Кроме того, Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на поддержку во время пандемии. Президент Владимир Зеленский уже назвал эту помощь беспрецедентной. Отметим, выделение средств еще должны поддержать Европейский парламент и Совет ЕС.

 

 

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