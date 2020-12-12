Украина получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, в страну гарантированно привезут бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.