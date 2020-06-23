Украина попала в «красную» зону из-за уровня заболеваемости COVID-19

23 июня 2020 г. 20:00
Источник: Новое Время
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Украина попала в «красную зону» по уровню заболеваемостью коронавирусом, так как показатель заболевания составляет более 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

В агентстве заявили, что Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в «зеленой зоне».

Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны», в Украине должны проходить обсервацию в течение 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Приезжающие же из «зеленых стран» — беспрепятственно при наличии страхового полиса.

В рамках адаптивного подхода к самоизоляции страны разделены на две категории: «красную» и «зеленую» зоны. К которой из этих категорий будет относиться страна, зависит от количества активных случаев COVID-19 в ней на 100 тысяч населения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 38 074 человек, из них 16 956 выздоровели, летальных исходов — 1035.

 

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