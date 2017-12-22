Украина попала в топ-100 лучших стран для бизнеса

Украина заняла 80 место из 153 в рейтинге лучших стран для бизнеса журнала Forbes.

На 79-м месте перед Украиной в рейтинге находится Руанда, на 81-м месте – Аргентина.

Лидерские позиции в рейтинге достались Великобритании. На втором месте – Новая Зеландия, третье место досталось – Нидерландам.

В топ-10 лучших стран для ведения бизнеса также входят Швеция, Канада, Гонконг, Дания, Ирландия, Сингапур и Швейцария.

Также добавим, что Россия занимает в рейтинге 58-е место, Польша – 34-е, Молдова – 87-е.

Отметим, что рейтинг оценил количество населения Украины в 44 млн жителей, рост ВВП – в 2,3%.

Напомним, в прошлом году Украина в рейтинге Forbes была 74-й из 139 стран, а в позапрошлом - 61-й из 144 стран.

Также следует отметить, что Украина поднялась c 80 на 76 позицию среди 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business - 2018.