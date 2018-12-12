Сегодня в Украине празднуют День Сухопутных войск

Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины.

В 1996 году в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы Сухопутные войска, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии.

В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

День Сухопутных войск (СВ) начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании Указа Президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».

Напомним, 18 октября 1997 года в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ «О Дне Сухопутных войск Украины», которым за 12 декабря закреплялся День Сухопутных войск. В соответствии с президентским указом Кучмы праздник вводился, «учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».

Некоторые виды войск, входящих в Сухопутные войска, имеют свой узкопрофессиональный праздник, например: День танкиста, День ракетных войск и артиллерии, День ПВО и т.д. Однако, главнокомандующий украинской армии счел необходимым создать отдельно День Сухопутных войск Украины.

В состав Сухопутных войск Украины входят механизированные войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, Войска противовоздушной обороны Зенитно ракетные войска

В прошлом году президент Петр Порошенко, поздравляя украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, написал: "Честь и слава воинам Сухопутных войск, которые ежедневно доказывают - нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

В свою очередь глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что по состоянию на 12 декабря 2017 года в рядах украинской армии девять тысяч военных этого вида войск отмечены государственными наградами, 16 из них получили звание Герой Украины.

"Особенно благодарен воинам-пехотинцам, они являются теми простыми «работниками» войны, которые несут основное бремя своей нелегкой службы", - написал Муженко. Он отметил, что военным приходится выдерживать шквальные обстрелы противника и приспосабливаться к любым погодным условиям.