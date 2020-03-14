Украина прекращает железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей

14 марта 2020 г. 13:40
Источник: РБК-Украина
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"Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда в Польшу в связи с закрытием польской границы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что с 00:00 15 марта будет приостановлено курсирование всех пассажирских поездов в Польшу, среди которых:

  • №705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;
  • №36 Одесса - Перемышль;
  • № 67 Киев - Варшава;
  • № 51 Львов - Вроцлав;
  • беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

"Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта к конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", - сообщили в УЗ.

Продажа билетов на рейсы была приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех кассах "Укрзализныци". Билеты, купленные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ.

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