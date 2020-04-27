Украина продолжает эвакуировать своих граждан - в планах новые спецрейсы

Министерство инфраструктуры анонсировало специальные рейсы в Украину из разных стран мира для возвращения граждан. Информация об этом размещена на Правительственном портале.

"Мы анонсировали возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность, - рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. - Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных заведениях или дома, придерживаясь режима самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения «Дій вдома» на платформе «ДІЯ".

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.