 

Украина отмечает День Конституции

28 июня 2019 г. 9:00
Источник: УНИАН
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В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Отметим, что 28 июня – День Конституции – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины. 

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины.

После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для её изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

По случаю Дня Конституции Украины в Киеве, Харькове и других городах станы состоится ряд праздничных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, торжественные мероприятия проходят во всех районах Харьковщины. Так, на площади Конституции в Харькове цветы к памятнику Независимости Украины вместе с руководством области возложили жители и гости города, участники АТО и ООС, представители общественности, органов государственной власти и местного самоуправления.
 

 

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