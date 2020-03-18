Украина сегодня примет 53 авиарейса из 12 стран

18 марта 2020 г. 11:44
Источник: Интерфакс-Украина
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Украина в среду, 18 марта, примет 53 рейса из 12 стран.

Согласно данным Министерства инфраструктуры по состоянию на 10:00, в том числе будут приняты 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хугарды, три рейса из Дубая, а также по одному - из Баку, и Белграда, Вены, Мемингена, Берлина, Веце, Барселоны, Мадрида, Лондона, Пафоса, Софии, Вилньюса и Стокгольма.

Рейсы выполняют авиакомпании "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, а таже Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines.

Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины, будет оперативно обновляться.

 

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