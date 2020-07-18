Украина возглавила рейтинг стран с самым высоким показателем преступности в Европе

Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе. Об этом сообщает сервис Numbeo.

Аналитики просчитали индекс преступности в разных государствах. Среди стран Европы Украина первая с показателем 48,84. Также в тройке первых Швеция (47,43) и Франция (47,37). Далее идут Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория.

По данным специалистов Numbeo, среди стран мира Украина заняла 47 место. Перед Украиной в мировом списке Марокко (48,97) и Иран (48,91). За нашей страной с меньшим уровнем преступности Гана (48,64), Ирак (48,00). В первых рядах Венесуэла (84,36), Папуа - Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97), Гондурас (76,65).