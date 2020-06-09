Министерство иностранных дел Украины на двустороннем уровне активно обсуждает вопросы возобновления авиасообщения с другими странами. Вскоре возможно возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией и у которых уже действует регулярное авиасообщение и отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины.

Енин рассказал об ограничениях других стран в отношении людей, которым разрешено прилетать, либо ограничений регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки там пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты", - рассказал он.

По его словам, практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней теста на отсутствие вируса.