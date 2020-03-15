Украина временно прекращает железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью

Железнодорожные службы России и Беларуси временно прекращают сообщение с Украиной на фоне эпидемии коронавируса. Такое заявление "РЖД" и "БЖД" сделали после принятия Кабинетом министров Украины решения временно прекратить регулярные пассажирские перевозки.

"Федеральная Пассажирская Компания" России (РЖД) заявила, что прекращает сообщение с Украиной по 11 железнодорожным рейсам. В частности, будут приостановлены рейсы: №65/66 "Москва – Кишинев", №5/6 "Москва – Киев", №23/24 "Москва – Одесса", № 61/62 Москва – Николаев", включая вагоны "Херсон-Москва", №73/74 Москва – Львов", включая прицепні вагоны "Хмельницкий-Москва", № 95/96 Москва – Кривой Рог", включая вагоны "Полтава – Москва" и "Днепр-Москва", №53/54 "С.Петербург – Киев", включая вагоны без пересадок "Харьков – Санкт-Петербург", №47/48 Москва – Кишинев" №341/342 Москва – Кишинев", №361/362 "С.Петербург – Кишинев" и №369/370 "Баку – Киев".

В своем заявлении "РЖД" отметили: "В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно".

В Беларуси отменили 10 железнодорожных рейсов из Украины, а именно: №32/31 "Киев-Рига", №53/54 "Киев/Харьков-Санкт-Петербург", №86/85 "Минск-Киев", №94/93 "Минск-Одесса", №100/99 "Минск-Запорожье", №361/362 "Кишинев-Санкт-Петербург", №371/372 Могилев-Львов", №856/855 "Гомель-Сновск", №6390/6389 "Сарны-Горынь-Здолбунов" и №6309/6310 и №6315/6316 "Ковель-Хотислав".

Железнодорожные компании предлагают вернуть неиспользованные проездные документы через кассу или онлайн-ресурсы.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина закрывает свои границы для иностранцев и регулярных пассажирских сообщений. Такое решение будет действовать до 3 апреля.

Подобное решение о временном закрытии международного сообщения с другими странами приняло правительство Республики. Железнодорожные сообщения в Польшу из Украины прекратили в ночь с 14 на 15 марта.