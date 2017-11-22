Украина выдала Франции известного афериста

Украина выдала Франции двух граждан этой страны, которые были задержаны в августе по запросу Интерпола.

Французские СМИ раньше идентифицировали их как афериста Жильбера Шикли и его сообщника Антони Лазаревича. Шикли звонил в компании, представлялся директором и требовал крупные суммы денег. "Шикли был приговорен французским судом за хищение двухсот миллионов евро, в том числе во французских государственных компаний и банковских учреждений. В течение 2005-2011 годов почти тридцать финансовых учреждений и компаний, зарегистрированных в Париже, стали жертвами мошеннических схем, разработанных злоумышленниками. Он заставлял бизнесменов перечислять деньги с помощью международных переводов на банковские счета подконтрольных ему фиктивных компаний", - сообщается на сайте СБУ.

В конце сентября Украина приняла решение экстрадировать французов, а 22 ноября они вылетели во Францию из международного аэропорта "Борисполь".

20 мая 2015 года суд Парижа заочно приговорил Шикли к семи годам тюрьмы и штрафу в миллион евро за то, что тот обокрал известные банки и предприятия: Alstom, HSBС, Banque postale, Crédit lyonnais, Thompson и другие. Прокуратура требовала десяти лет заключения.

Шикли звонил в компании и представлялся их директором или сотрудником спецслужб и требовал крупные суммы денег. В качестве предлога он использовал аргументы о борьбе с терроризмом или с отмыванием денег. По данным прокуратуры, таким образом Шикли обманул 52 сотрудников 33 банков или предприятий.

В 2009 году Жильбера Шикли арестовали во Франции, где он несколько месяцев провел в предварительном заключении. Затем он бежал в Израиль. Власти Франции объявили его в международный розыск.

О судьбе Жильбера Шикли во Франции сняли художественный фильм Je compte sur vous ("Я рассчитываю на вас").