Украина выдала Испании российского "вора в законе"

Полиция выдворила за пределы Украины "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, с 2017 года криминалитет находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Королевства Испании. Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости.

На территорию Украины «вор в законе» незаконно попал в апреле 2019. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения «Батыра Бухарского», задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам.

В соответствии с законодательством Испании на «вора в законе» ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

По информации полиции, в 1998 году в Москве «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

24 декабря украинские правоохранители экстрадировали задержанного в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Участие в разработке законопроекту приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. «За» законопроект проголосовали 254 народных депутата.