Украина закупит 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа

Украина заказала 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В этом году мы заказали вакцин в два раза больше. Общее количество вакцин, которые мы хотим привезти в страну, - это около 1,5 млн доз. Но очень важно, чтобы они были использованы, чтобы украинцы вакцинировались. Во время пандемии коронавируса опасно заболеть гриппом", - сказал министр.

По данным Минздрава, которые озвучил Степанов, в прошлом эпидемическом сезоне гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек, в Украину было доставлено 500 тыс. доз вакцины от гриппа, привито лишь 238 тыс. человек, или 0,6% населения.

Степанов добавил, что в Национальный календарь прививок включены 10 различных вакцин от различных болезней, являющихся достаточно опасными, но которые можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому, по словам Степанова, карантин не является поводом не делать обязательные прививки детям. Он отметил, что за средства госбюджета закуплены соответствующие вакцины, и они есть в достаточном количестве в каждом регионе.