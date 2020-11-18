Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус

18 ноября 2020 г. 15:49
Источник: ZN.UA
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Украина должна закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал решение Кабинета министров о выделении 1 млрд грн. на их закупку.

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, еще 900 млн грн. направят на обеспечение кислородом коек, определенных для пациентов с коронавирусом. Шмыгаль добавил, что дополнительные средства планируется направить в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

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