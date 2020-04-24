Украина занимает первое место по заболеваемости COVID-19 среди медиков

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил, что Украина занимает первое место по заболеваемости медицинских работников коронавирусом. Об этом Александрин сообщил в политическом ток-шоу "Право на власть".

Добавим, что только за последние сутки в Украине подтвердили 98 новых случаев заражения медиков COVID-19.

В целом в Украине уже 1458 работников медицинской сферы заболели COVID-19.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю обратился к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, почему он никогда не заходил в медицинские учреждения в зоны высокого риска в респираторе, в то время когда медики одеты в хирургические маски.

"Украина занимает первое место по заболеваемости медицинских работников на коронавирусную инфекцию", – сказал Александрин.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 - летальные, 601 пациент выздоровел.

