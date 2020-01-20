Украина заплатила компенсацию Неле Штепе

Экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению Европейского суда по правам человека получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Укринформ.

Отметим, что бывшую чиновницу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд.

Шадрин сообщил, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

В сентябре 2017 года суд отправил экс-мэра Славянска под домашний арест.