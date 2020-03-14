Украинцам будут в смс-сообщениях рассказывать о мерах защиты от коронавируса

14 марта 2020 г. 19:38
Источник: ZN.UA
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Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта, сообщается на сайте Минздрава.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил Министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.

Техническое исполнение этого решения Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

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