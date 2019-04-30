Украинцам дали инструкцию, как сохранить номер при смене мобильного оператора (видео)

Как сообщалось, в Украине с 1 мая мобильные операторы запустят новую услугу для абонентов, которая позволит им сменить оператора и при этом сохранить номер.

Как воспользоваться новой услугой, рассказал исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Вадим Гулько. По его словам, все очень просто – абонентам надо выполнить всего два действия.

"Первое – убедитесь у старого оператора, что вы идентифицированы. Если вы контрактный абонент, то вы 100% идентифицированный клиент. Если у вас pre-paid, вы покупали, то тут кто-то идентифицировался, кто-то - нет. Если вы просто купили карту и пользуетесь, то надо пойти к старому оператору, дать ему паспортные данные, чтобы он сказал, что этот номер за ним закреплен", – объяснил исполнительный директор УГЦР.

"После этого вы можете сменить в онлайн-режиме, у мобильных операторов есть свои приложения, или через сайт, или пойти к ним в сервисный центр и сказать: «Я к вам хочу перейти, оформите мне все, пожалуйста». Дальше всем занимается оператор, к которому вы идете – оформляет заявку, обрабатывает, ведет техническое согласование со старым вашим оператором. Это уже все его забота. Ваша задача сказать – я хочу перейти, например, 15 мая. Оператор отмечает, когда вы хотите перейти к нему, и 15 мая организует технический переход", – рассказал он.

Гулько отметил, что теоретически оператор может отказать абоненту в переходе.

"Есть определенный перечень оснований, он логичный. Например, подал документы не тот человек, на которого оформлен номер, или в документах указаны недостоверные данные. Еще есть технические основания, но уверен, что на практике этого не будет. Все операторы после года работы над этим процессом подтвердили полноценную готовность осуществлять такую услугу", – сообщил он.

Также глава УГЦР считает, что новая услуга создаст дополнительную конкуренцию между мобильными операторами и позволит снизить тарифы на связь.

"Статистика США свидетельствует, что там были тарифы снижены на 6% после введения услуги в связи с тем, что все операторы начали новую маркетинговую стратегию в борьбе за сохранение старых клиентов и поиск новых", – пояснил Гулько.

Планируется, что перенос номера между операторами в Украине будет происходить не дольше трех рабочих дней, а стоимость операции должна быть невелика.

Для этого необходимо будет предоставлять свои данные и проходить идентификацию личности.

При переносе номера абонент будет оставаться без мобильной связи не более трех часов.