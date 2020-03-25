Украинцам, потерявшим работу во время карантина, назначат субсидии

25 марта 2020 г. 13:43
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, для упрощенного получения субсидий граждане должны зарегистрироваться в службе занятости и это можно сделать онлайн.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, рассказал премьер.

Кроме того, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной радой закона о Стабилизационном фонде, добавил Шмыгаль.

 

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