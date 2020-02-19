Украинцам придется больше платить за стационарные телефоны

19 февраля 2020 г. 14:27
Источник: РБК-Украина
262 просмотра

"Укртелеком" повысит с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. 

1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.