Украинцам придется больше платить за стационарные телефоны

"Укртелеком" повысит с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".