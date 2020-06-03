Украинцам разрешат менять отчество

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества". Решение поддержали 247 народных депутатов.

Проект закона предусматривает внесение изменений в части первую, вторую и третью статьи 295 Гражданского кодекса Украины, изменений в часть первой статьи 149 Семейного кодекса и дополнение статьи 149 Семейного кодекса частью второй и третьей, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранения пробелов, существующих в нормах гражданского и семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества.

Принятие этого проекта закона позволит выполнить решение Европейского суда по правам человека и устранить соответствующие недостатки действующего законодательства в части имеющихся пробелов в нормативно-правовых актах.