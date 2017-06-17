Украинцами по национальности считают себя 90,6% граждан, - соцопрос

17 июня 2017 г. 14:40
Источник: Левый берег
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Количество граждан Украины, считающих себя украинцами по национальности, на сегодня составляет 90,6% населения. На это указывают данные крупного соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центр имени Разумкова).

Согласно данным исследования, россиянами по национальности считают себя лишь 6,3%. Представителями прочих национальностей называют себя лишь 2,7% граждан.

При этом, чаще всего украинскую национальную идентичность декларируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Авторы статьи народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех констатируют, что число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось.

"Для сравнения следует привести данные о национальном составе населения Украины согласно переписям населения 1989-го и 2001 гг.: украинцы - 72,7 и 77,8%, соответственно русские - 22,1 и 17,3, прочие - 5,2 и 4,9%", - говорится в статье.

Отмечается, что на сегодняшнюю национальную структуру населения Украины, бесспорно, повлияли аннексия Крыма и оккупация значительной части Донбасса, регионов с традиционно высоким процентом этнических русских и представителей других национальных групп. Тем не менее, резкое уменьшение количества людей, в нынешнем году задекларировавших русскую или иную национальную идентичность, произошло не только за счет оккупации этнически неукраинских территорий, поскольку на оккупированных территориях остались не только русские, но и много украинцев.

Социологический опрос был проведен крупнейшими четырьмя социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях - по 1 тысяче. Области, кроме названных, были объединены в крупные регионы, чтобы снизить погрешность опроса.

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