Украинцев будут оповещать о пребывании в одном помещении с больным COVID-19

18 ноября 2020 г. 15:42
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время. Об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій дома". И национальная система QR-код, которая фактически будет извещать граждан, они были в одном помещении с больным человеком", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.

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