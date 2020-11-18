Украинцев будут оповещать о пребывании в одном помещении с больным COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время. Об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій дома". И национальная система QR-код, которая фактически будет извещать граждан, они были в одном помещении с больным человеком", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.