Украинцев могут отправить на карантин выходного дня

03 ноября 2020 г. 16:08
Источник: РБК-Украина
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Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заразились 8899 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

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