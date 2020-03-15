Украинцев начали информировать о коронавирусе с помощью СМС

15 марта 2020 г. 13:43
Источник: 112.ua
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Министерство здравоохранения Украины начало рассылать украинцам СМС с информацией о коронавирусе.

СМС, которые украинцы начали получать с 15 марта, представляют собой короткие инструкции с правилами личной гигиены и рекомендациями для борьбы с коронавирусом.

Так, рекомендуется тщательно мыть руки с мылом, воздержаться от поездок за границу, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться к врачу.

Также в сообщении содержится ссылка на информацию и официальные рекомендации Кабмина.

 

Ранее сообщалось, что с 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. 

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть человека, инфицированного коронавирусом: умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области, которая обратилась к врачам слишком поздно и имела осложнения в виде воспаления легких.

Накануне в Черновицкой области из-за вспышки коронавируса объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, на режим чрезвычайного положения перешли Румыния и Испания.

 

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