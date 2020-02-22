Украинцев, находившихся вместе с больной китаянкой в поезде Киев-Москва, госпитализировали

В Брянске (Российская Федерация) госпитализировали 5 граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. По данным Минздрава, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.

Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.

"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - добавили в Минздраве.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Брянской области с поезда Киев-Москва сняли гражданку Китая. У нее была высокая температура, поэтому медики решили обследовать ее на заражение коронавирусом. После проведения анализов, заражение коронавирусом не подтвердилось, однако пассажиров, которые ехали китаянкой в одном вагоне, поместили в карантин.

Позже в Госпогранслужбе сообщили, что на карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины, которые находились в вагоне поезда Киев-Москва вместе с китаянкой. В общем в карантин был помещен 21 человек.