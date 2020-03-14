Украинцев, не вернувшихся домой до 17 марта, будут забирать нерегулярные рейсы

14 марта 2020 г. 15:22
Источник: Укринформ
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Кабинет министров обнародовал актуальную информацию о международном сообщении и работе пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает Правительственный портал. В частности, там содержится информация о том, когда Украина закрывает границу для въезда иностранных граждан, кто из иностранцев сможет въехать в Украину, как быстро гражданам Украины нужно вернуться домой.

"16 марта с 00.01 будет запрещен въезд иностранным гражданам на две недели, не имеющим права на постоянное или временное проживание в Украине", - говорится в сообщении.

Въехать в Украину с 16 марта смогут иностранные граждане, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.

Украинские граждане смогут въехать в Украину и после 16 марта. Так, в пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. Украинцы, которые возвращаются из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов заболевания будут проходить обсервацию.

"Кроме того, через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение. Тем, кто не успеет за это время вернуться, рекомендуем обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания. Возвращение домой будет возможно отдельными нерегулярными рейсами", - отметили в правительстве.

 

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