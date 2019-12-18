Украинцев обязали ездить в РФ по загранпаспортам

Правительство Украины на заседании в среду, 18 декабря, приняло решение ужесточить пересечение границы с Россией. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в РФ. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

"Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил Гончарук.

При этом при въезде граждан Украины с территории России пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Как известно, в Украине планируют разрешить иметь два паспорта. Власти готовят законопроект, которым не будут требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта.