Украинцев предупредили о вероятности снежных лавин на Рождество 25 декабря

Наиболее вероятным является сход снега с гор во Львовской области в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"24-25 декабря в связи с оттепелью, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рада проголосовала за то, чтобы рождество по григорианскому календарю было нерабочим днем.

Свои голоса за соответствующее решение отдали 238 народных избранников.

Позже президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает официальный праздничный и нерабочий день на 25 декабря – в Рождество.