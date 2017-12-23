Украинцев предупредили о вероятности снежных лавин на Рождество 25 декабря

23 декабря 2017 г. 13:23
Источник: ТСН.ua
23 просмотра

Наиболее вероятным является сход снега с гор во Львовской области в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"24-25 декабря в связи с оттепелью, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рада проголосовала за то, чтобы рождество по григорианскому календарю было нерабочим днем.

Свои голоса за соответствующее решение отдали 238 народных избранников.

Позже президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает официальный  праздничный и нерабочий день на 25 декабря – в Рождество. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.