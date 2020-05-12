Украинцев предупредили об обмане с покупкой авиабилетов на май и июнь

Авиакомпании обманывают пассажиров, предлагая покупать билеты на полеты из Украины в мае и июне.

Об этом во вторник, 12 мая, заявила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова в комментарии изданию Суспильне.

По ее словам, возобновление авиаперелетов возможно только по решению Кабинета министров, а оно еще не принято.

"О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров", - подчеркнула представитель Мининфраструктуры.

Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства, отметила она.

"Открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", - уточнила Герасимова.

Как сообщалось, венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.