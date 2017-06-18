Украинцев среди пострадавших в результате крупного пожара в Португалии нет - МИД

Украинцев среди пострадавших в результате крупного пожара в Португалии нет.

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Twitter.

«Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Португалии во время масштабного лесного пожара, который бушует со вчерашнего дня в центральной Португалии и распространился на несколько населенных пунктов, погибли, по меньшей мере, 57 человек. Еще 59 человек получили травмы,