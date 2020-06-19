Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушения карантина

За последние несколько дней полиция втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина в Украине.

Об этом сообщили Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба президента.

Как отметил Глава государства, в связи с новыми антирекордом заболеваемости COVID-19 существует потребность в четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, тем больше будут придерживаться адаптивного карантина», - сказал Владимир Зеленский.

При этом чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.