Украинцы говорят по мобильному втрое больше европейцев

Абоненты крупнейшего украинского оператора мобильной связи компании "Киевстар" выговаривают в среднем 589 минут в месяц, при этом среднее потребление голосовой связи в ЕС составляет 200 мин/мес., написал президент "Киевстара" Петр Чернышов на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он подчеркнул, что в среднем украинцы говорят по мобильному телефону больше, а платят меньше.

"По данным GSMА Intelligence, в 2017 году в странах ЕС абоненты выговаривали в среднем 200 минут в месяц. При этом средний счет на абонента (ARPU) составлял 267 грн ($13,72). В сети "Киевстар" за этот же период каждый абонент в среднем использовал 589 минут в месяц при ARPU 49 грн ($1,8)", - отметил П.Чернышов.

Он также подчеркнул, что средний француз или португалец в 2017 году использовал в месяц около 3 ГБ, а средний украинец – 1 ГБ дата-трафика.

Президент "Киевстара" считает, что после полноценного запуска 4G-связи в Украине эта ситуация изменится, и украинцы будут намного активнее использовать мобильный интернет.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.