Украинцам разрешили использовать загранпаспорт для получения банковских услуг

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу - об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577", - говорится в сообщении, на официальном сайте Государственной миграционной службы.

В Государственной миграционной службе отмечают, что "отчество" физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.