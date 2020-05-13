Украинцы уже могут передвигаться группами до восьми человек, а не по двое

Кабинет министров разрешил передвигаться группами до восьми человек, а не по двое, как это было ранее. Такое решение правительство приняло во время заседания сегодня, 13 мая.

Кроме того, теперь за столами на летних площадках кафе и ресторанов можно сидеть по четыре человека. Изначально, после открытия летних площадок, за столами можно было сидеть по два человека. Также правительство разрешило обслуживать посетителей кафе и ресторанов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.