Украинцы не представляют миграционного риска для ЕС - Мингарелли

12 июня 2017 г. 13:22
Источник: Интерфакс-Украина

В Европейском Союзе не ожидают миграционных рисков со стороны граждан Украины с момента действия безвизового режима, подчеркивает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания. Конечно же, граждане Украины со своей стороны должны уважать и обязательства, и права, которые предусматривает безвизовый режим", - сказал посол журналистам в понедельник, отвечая на вопрос относительно опасений по поводу большого наплыва граждан Украины в страны ЕС после вступления в силу безвизового режима.

По его словам, украинцы "демонстрируют радость и энтузиазм по поводу введения безвизового режима с ЕС." "Я уверен, что многие воспользуются этой возможностью", - добавил Х.Мингарелли.

"Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима", - подытожил посол.

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