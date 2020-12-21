Украинцы представили комбинированный ПЦР-тест для выявления коронавируса и гриппа

21 декабря 2020 г. 14:39
Источник: Укринформ
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Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа. Об этом в Фейсбуке сообщил Институт молекулярной биологии и генетики.

"Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом", - рассказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

В ИМБиГ отметили, что длительность проведения теста - около 6 часов.

Учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

Также, по сообщению Института, ученые завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей - риновируса и кори.

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